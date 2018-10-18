Эксперт прокомментировал заявление Волкера о новых антироссийских санкциях

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что новые санкции против России будут вводить каждые один-два месяца. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, новые санкции будут действительно вводиться часто, и появятся какие-то новые поводы для них. Кроме того, США будут пытаться повлиять на отношения России с другими западными странами.

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«Если события продолжат развиваться так, как сейчас, то американская администрация будет делать что угодно для того, чтобы все возможные и невозможные социально-экономические неформальные контакты между Соединенными Штатами и Россией были полностью ликвидированы», — заявил Брутер.

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