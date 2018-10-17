Глава МВФ не поедет в Саудовскую Аравию из-за пропажи журналиста

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард решила не посещать инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии на фоне сообщений о возможном участии саудовских властей в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя фонда.

«Ранее запланированная поездка управляющего директора [МВФ] в регион Ближнего Востока откладывается», — говорится в заявлении.

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В субботу, 13 октября, Лагард на конференции в Индонезии заявляла, что она «в ужасе» от сообщений СМИ об убийстве Хашкаджи в саудовском консульстве на территории Турции. При этом тогда она отмечала, что все равно посетит саудовский форум.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что представители Саудовской Аравии отвергли сообщения об их причастности к исчезновению журналиста.