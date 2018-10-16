Маска отстранили на три года от руководства Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к мировому соглашению. Об этом сообщает Reuters.

Из соглашения следует, что Маск заплатит $20 млн штрафа. Также три года он не сможет занимать пост главы совета директоров. Информация о том, что стороны заключат такое соглашение поступала ранее, однако тогда оно не было официально оформлено. Конфликт между Маском и комиссией произошел из-за его твитов о возможном уходе Tesla с биржи, которые оказали влияние на стоимость акций компании.

Также ранее сообщалось, что главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока, может сменить Маска во главе совета директоров Tesla. Позднее сам Маск опроверг эту информацию.