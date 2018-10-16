США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков

CША ввели санкции против 20 иранских компаний и банков за поддержку ополчения Басидж в составе Корпуса стражей исламской революции. Об этом говорится в сообщении минфина США.

В список попали банки Mellat, Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group,

Как сообщает РИА «Новости», высокопоставленный представитель администрации США в телефонном брифинге сообщил, что новые санкции США позволят блокировать активы Ирана на миллиарды долларов.

Ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Иран поддерживает терроризм по всей Европе.