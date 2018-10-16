Трамп начал собирать деньги на переизбрание

Президент США Дональд Трамп собрал уже более $100 млн для избирательной компании в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Так, за июля-августа этого года глава государства собрал $18 млн через комитет по проведению избирательной кампании и совместную работу с Национальным комитетом Республиканской партии.

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Общая сумма средств, собранных на проведение избирательной кампании, достигла отметки в $106 млн. Отмечается, что 98% доноров жертвовали не более $200.

Телеканал отмечает, что предыдущий президент Барак Обама начал собирать средства для переизбрания только по окончании третьего года своего пребывания на посту главы государства. Трамп к настоящему моменту возглавляет Белый дом 1 год и почти 9 месяцев.