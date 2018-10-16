Госдума запретила рекламу написания дипломных работ

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который запрещает рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о поправках в Закон «О рекламе».

Закон запрещает рекламировать написание не только дипломных работ, но и других работ, необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. В пояснительной записке к проекту закона указывалось, что такая реклама стимулирует потребительский спрос, а это, в свою очередь, снижает качество подготовки обучающихся.

Запрет рекламы написания квалификационных работ приведет к тому, что образовательные учреждения смогут «объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ», говорится в документе.