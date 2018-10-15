Лондон отказался возобновить работу комитета по торговле с Россией

Великобритания не намерена возобновлять работу Межправительственного российско-британского комитета по торговле и инвестициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на британское посольство в Москве.

В дипмиссии Великобритании подчеркнули, что решение о приостановке работы комитета было принято после присоединения Крымского полуострова к России, которое Лондон считает незаконным.

Реклама

При этом в британском посольстве отметили, что на протяжении всего периода действия санкций диалог с российской торговой миссией не прекращался.

Приоритетом в торговых отношениях двух стран Лондон назвал «наращивание торгового оборота по направлениям, не подвергнувшимся санкциям, и поддержание диалога с Россией по тем направлениям, на которые распространяются санкции».

Ранее российский торговый представитель в Великобритании Борис Абрамов заявил, что торговый диалог России и Великобритании возобновился в первый раз с 2014 года.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.