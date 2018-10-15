В Минтруда оценили предложение объявить выходной в День учителя

Замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова прокомментировала возможное введение дополнительного выходного в День учителя, сообщает РИА «Новости».

По ее словам такое предложение надо внимательно изучить, поскольку будет снижен фонд рабочего времени.

«У нас отмечается традиционно День учителя, в том числе в Кремлевском дворце. Но мы разделяем две вещи — считаем необходимым награждение и поощрение представителей этой сферы, но по внесению изменений в Трудовой кодекс надо внимательно смотреть», — заявила Ельцова.

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Ельцова добавила, что такие вопросы всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии.

Ранее в Госдуме предложили сделать День учителя общенациональным праздником и выходным днем.