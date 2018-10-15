Россия и Британия возобновили торговый диалог впервые с 2014 года

Российский торговый представитель в Великобритании Борис Абрамов рассказал о возобновлении торговых отношений между Москвой и Лондоном, которое произошло в первый раз с 2014 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Абрамова, диалог между сторонами был восстановлен.

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«Сейчас, несмотря на ухудшение общего политического климата, на профессиональном и рабочем уровне диалог между торгпредством здесь, между торговой секцией британского посольства и Минэкономразвития в Москве восстановлен», — заявил Абрамов.

Он добавил, что интересы стран в областях, на которые не распространяются санкцию, совпадают, и британская сторона готова к сотрудничеству.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко рассказал о существенном оживлении торговли между странами за последний год.