СМИ: действия Италии могут привести к краху Евросоюза

Новая правительственная коалиция в Италии намерена надавить на Германию, Францию и Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга. Это может привести к развалу ЕС, пишет австрийское издание Contra Magazin.

Так, вице-премьеры Италии Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини составили проект бюджета, который предусматривает дефицит в размере 2,4% ВВП — при допустимой в ЕС отметке в 2%. Отмечается, что министр финансов Италии Джованни Триа не поддерживает этот проект бюджета, выступая за более европейский подход.

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Тем не менее Ди Майо и Сальвини владеют козырями, подчеркивает издание. Среди них — госдолг Италии в размере более €2 млрд и пребывающая в упадке банковская система. С помощью этих аргументов вице-премьеры Италии хотят выторговать у Евросоюза самые выгодные возможности для реструктуризации долга.

Издание добавляет, что действия итальянского правительства могут привести к тому, что Евросоюз «в том виде, в котором мы знаем его сейчас», исчезнет.