В Госдуме предложили сделать День учителя выходным

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сделать выходным День учителя, который в России отмечают 5 октября, передает RT со ссылкой на текст законопроекта.

По мнению депутата, профессиональный праздник учителей должен стать всеобщим, чтобы повысить общественную значимость преподавательского труда.

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«Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность» — пояснил Вострецов.

Также он предложил сделать более широким понятие учитель, чтобы большее число людей смогли его праздновать. Приравнять к учителям депутат предложил преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.

В 2016 году сообщалось, как московские школьники представляют себе идеального учителя.