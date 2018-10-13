Отказавшаяся жить на прожиточный минимум министр оказалась миллионершей

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, которая оказалась в центре скандала о прожиточном минимуме, заработала в 2017 году 2,3 млн руб. Об этом свидетельствует информация на сайте правительства региона.

В пятницу, 12 октября, Соколова была уволена с поста после заявлений о прожиточном минимуме для пенсионеров. По ее словам, 3,5 тыс. руб. достаточно для удовлетворения «минимальных физических потребностей». В то же время сама Соколова в беседе с депутатом городского заксобрания отказалась жить на эту сумму, поскольку «статус министра этого не позволит».

Согласно документам на сайте правительства области, в 2017 году Соколова задекларировала доход в 2 млн 296 тыс. руб. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком. В пользовании у нее находилась квартира площадью 46,5 кв. м.