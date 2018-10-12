В Минэкономразвития назвали источники позитива для российского рынка

Министр экономического развития России Максим Орешкин полагает, что стране не стоит рассчитывать на внешние источники экономического роста и заявил о возможности развития экономики за счет внутренних факторов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Министр отметил, что волатильность на глобальных рынках оказывает влияние и на российскую экономику. По его словам, наблюдается волатильность и на валютном, и на фондовом рынке.

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«И в дальнейшей динамике российского рынке ожидать, что придет поддержка извне, вряд ли стоит», — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что России при формировании своей экономической политики следует рассчитывать только на внутренние факторы роста.

«Если позитив на российском рынке и будет, то он будет связан только с тем, как мы будем успешно развиваться внутри страны», — добавил Орешкин.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития России прокомментировал опасения о возможной рецессии в России.