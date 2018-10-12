Рубль растет вместе со стоимостью нефти

На открытии торгов на Московской бирже рубль укрепляется в связи ростом цены на нефть.

Отмечается, что курс доллара по данным на 10.04 уменьшился на 27 коп. и составил 66 руб. При этом курс евро понизился на 26 коп. и достиг показателя в 76,55 руб.

С утра цена на нефть повысилась на 1,3% и составила $81,33 за баррель Brent.

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Ранее министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова посчитала, что прожиточного минимума достаточно для «минимальных физиологических потребностей».