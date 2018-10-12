Евразийский банк развития перечислил Белоруссии $200 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии шестой кредитный транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на сумму $200 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается, с учетом предыдущих пяти траншей Белоруссии уже было перечислено $1,8 млрд. По соглашению 2016 года между белорусским минфином и ЕАБР общая сумма кредита составляет $2 млрд.

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«ЕАБР, являющийся управляющим средствами ЕФСР, перечислил Республике Беларусь шестой транш финансового кредита из средств фонда в объеме 200 миллионов долларов США», — говорится в сообщении банка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не сомневается в предоставлении стране шестого и седьмого траншей.