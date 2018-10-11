За неделю международные резервы России снизились на $1,9 млрд и на 5 октября составили $459,2 млрд против $461,1 млрд на 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $1,9 млрд, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки и на 5 октября составил $459,2 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились почти на $1,5 млрд.