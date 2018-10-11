Депутаты приняли во втором чтении законопроект о льготах для предпенсионеров

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий сохранение льгот по имущественным налогам в границах действующего пенсионного возраста после его увеличения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение дополнительных социальных гарантий гражданам на фоне грядущего поэтапного повышения пенсионного возраста. Документ, в часиерсим, сохраняет федеральные льготы по земельном налогу и налогу на имущество для пенсионеров.

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Эти льготы планируется предоставлять не вместе с выходом на пенсию, а при достижении пенсионного возраста, который будет действовать на 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон об уголовном наказании за увольнение возрастных сотрудников.