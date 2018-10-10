Эксперты: Россия может полностью заместить импорт литых алюминиевых автокомпонентов

Развитие высокотехнологичных литейных мощностей в России может стать альтернативой ввозу импортных алюминиевых автокомпонентов и заместить более чем 50 тыс. тонн деталей ежегодно, сообщает Алюминиевая ассоциация. Такие цифры приведены в прогнозах экспертов, озвученных в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между Алюминиевой ассоциацией и Российской ассоциацией литейщиков (РАЛ).

«Согласно прогнозам, в 2018 году общая потребность в алюминии со стороны автопрома составит 254 тыс. тонн, из них – 58% (149 тыс. тонн) импорт и 42% (106 тыс. тонн) — российское производство автокомпонентов», — говорится в сообщении.

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На литые компоненты (без учета легкосплавных колес) приходится почти 120 тыс. тонн алюминия ежегодно, российские производители обеспечивают лишь 60%. К примеру, более 80% стоимости новых двигателей составляют импортные комплектующие, из них доля литья - 50%. По расчетам экспертов, Россия может заместить до 100% импорта литых алюминиевых автокомпонентов.

«Алюминиевое литье играет важную роль в машиностроении, автомобильной промышленности, авиации, транспортном машиностроении, товарах народного потребления и других отраслях, поэтому развивая внутренний рынок, мы сможем сделать отечественные товары не только более доступными по цене, но и более конкурентоспособными на внешних рынках. Но самое главное, что новые современные производства в России – это новые рабочие места для тысяч специалистов», — полагает глава Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.