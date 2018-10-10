«Нафтогаз» удержал $9 млн переплаты «Газпрома» в счет долга

Украинский «Нафтогаз» сообщил, что удержал $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в счет долга согласно решению арбитражного суда Стокгольма, передает РИА «Новости».

В компании пояснили, что по решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года формула ценообразования на газ по контракту поставки газа на Украину была пересмотрена, из-за чего снизилась и общая стоимость услуг по транзиту газа. Поскольку «Газпром» в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз», переплата за услуги транзита засчитывается как платеж в исполнение арбитражного решения.

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«Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решениям от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту», — заявили в «Нафтогазе».

Как отмечается, размер начисленной украинской компанией пени уже превысил $100 млн.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пожаловался на ненадежность Украины как поставщика газа.