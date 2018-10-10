Два брата ушли отшельниками в сибирский лес от долгов по алиментам

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю на своем сайте сообщило о том, что в нескольких километрах от города Енисейск в лесу были обнаружены двое братьев, каждый из которых имел серьезную задолженность.

«Мужчины «решили» вопрос оплаты задолженности, став отшельниками», — сообщили приставы.

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Сообщается, что один из мужчин был обязан выплачивать алименты на содержание сына и дочери, однако уклонялся от этого и скрылся, когда взыскатель обратилась к судебным приставам. Его задолженность превышает 600 тысяч рублей.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудник районного отдела судебных приставов, опросив множество людей, с которыми когда-либо контактировал должник, выяснил, что последний построил в лесу землянку, где и проживает. Сотрудники Службы обнаружили небольшую хижину, где ютились должник и... его брат, который, как установили судебные приставы, тоже имеет задолженность, но уже перед банком», — говорится в тексте официального сообщения.

Приставы рассказали, что второй мужчина оказался должен банку более 1,5 млн рублей, так как выступил в качестве поручителя заемщика, который показал свою «необязательность».

Мужчинам грозит наказание в виде обязательных работ сроком до ста пятидесяти часов или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток