Французский суд обязал Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за виллу

Высший суд во Франции обязал бизнесмена Романа Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за купленную им более десяти лет назад виллу Шато-де-ла-Кроа на юге Франции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Абрамович не доплатил достаточный налог на имущество в 2006 и 2007 годах.

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Налоговое агентство оценило стоимость недвижимости около €41 тыс. за квадратный метр, исходя из цен на аналогичные объекты недвижимости.

Особняком в 1950-х годах владел греческий миллиардер Аристотель Онассис. Огонь уничтожил часть здания в 1970-х годах, после чего в нем никто не жил на протяжении десятилетий.

Представитель бизнесмена отказался от комментариев по этому вопросу.