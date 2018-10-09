Чистый отток капитала из России вырос в сорок восемь раз

По предварительной информации, поступившей из Центробанка, чистый отток капитала из России в третьем квартале этого года вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в третьем квартале 2018 года чистый отток капитала с территории России составил $19,2 млрд. При этом в 2017 году показатель за этот период составлял $0,4 млрд.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились почти на $1,5 млрд за месяц.