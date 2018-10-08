Сербия выступила за отмену санкций против российских парламентариев

Председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила, что Сербия в Совете Европы будет настаивать на необходимости отмены санкций в отношении российских парламентариев, передает РИА «Новости».

Данное заявление она сделала во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в турецкой Анталье на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

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«В Совете Европы мы продолжаем настаивать на том, что нельзя включать депутатов в санкционные списки, нельзя их наказывать, потому что это полностью обессмысливает их деятельность», — пояснила Гойкович.

Спикер парламента Сербии подчеркнула, что Белград не откажется от своей позиции, а также добавила, что эта позиция отвечает, в том числе, интересам России.

Ранее в Сербии заявили, что никогда не будут участвовать в антироссийской истерии.