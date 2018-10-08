Яровая отреагировала на сообщения об угрозе дефицита продуктов
Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая прокомментировала информацию о возможном дефиците продуктов в магазинах по выходным из-за предложенного ей нового закона, передает РИА «Новости».
Как отмечается, группа депутатов во главе с Яровой разработала законопроект, согласно которому торговым сетям запрещается возвращать товары поставщикам.
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По словам Яровой, запугивание населения дефицитом продуктов является «вбросом» и «грубым обманом россиян», который осуществляют лоббисты торговых сетей.
Она также предложила организовать парламентские слушания, на которых производители и торговые сети смогут обсудить добросовестные взаимоотношения.
Ранее СМИ предположили, что законопроект Яровой может привести к опустению полок в магазинах.