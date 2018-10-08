Hill: в США предложили бросить вызов «гегемонии России» в энергетическом секторе

Соединенным Штатам следует бросить вызов России в энергетическом секторе, считает главный экономический консультант президента США Ларри Кудлоу. Об этом он заявил Hill.TV.

«Мы — доминирующая энергетическая держава. Через пару лет мы будем добывать 15 миллионов баррелей нефти в день. Мы обгоняем Саудовскую Аравию, мы обгоняем Россию», — сказал Кудлоу.

Реклама

Кудлоу полагает, что США необходимо больше сфокусироваться на энергетическом секторе. По его словам, у США столько нефти добывается в Пермском бассейне, что ее приходится сжигать. Речь идет о нефтяном месторождении между западным Техасом и юго-восточным Нью-Мексико.

Главный экономический советник президента США предлагает улучшить инфраструктуру, для того, чтобы нефть можно было транспортировать в Европу. Кудлоу считает, что таким образом США смогут бросить вызов гегемонии России в природном газе и СПГ.

«Это выполнимо. Мы должны серьезно сосредоточиться на энергетике. Большинство из этого можно сделать в частном порядке», — заявил Кудлоу.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд предсказал «исчезновение» России с нефтяного рынка.