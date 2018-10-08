Средний доход работающего пенсионера оценили в 46 тысяч рублей

Работающий пенсионер в России в среднем получает 46 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка, передает RNS.

В результатах говорится, что общий доход российских женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем составляет 46 тыс. руб. Это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста, подсчитали в банке.

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Средняя зарплата работающего пенсионера — 32 тыс. руб., что меньше, чем средняя зарплата в России (42 тыс. руб.). Только 4% пенсионеров получает 100 тыс. руб. и больше.

Также в результатах исследования говорится, что к 63-м годам продолжают работать 47% женщин. Среди мужчин к 65 годам работают 43%.

Банк добавляет, что в 68 лет аномально резко меняется структура потребления пенсионера. С этого момента быстрее начинают расти затраты на медицину, а на развлечения и путешествия — снижаться.

Ранее в России определили города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.