В ФРГ рассказали о роли «Северного потока — 2» в отношениях с Россией

Председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что проект «Северного потока — 2» может сыграть ключевую роль в отношениях ФРГ и России. Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk.

По словам Платцека, в последние годы отношения между странами ухудшились и стали прохладнее. Он заметил, что в настоящее время речь не идет о немецко-российском партнерстве или дружбе, потому что эти времена прошли, но странам нужно найти области, где их интересы совпадают.

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«Северный поток — 2 может действительно стать ключевым проектом для наших отношений», — сказал Платцек.

Он добавил, что реализация этого проекта может поспособствовать урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что второе судно приступило к укладке труб «Северного-потока — 2» в Германии.