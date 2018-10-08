Кудрин: профицит бюджета будет выше запланированного

С учетом высоких цен на нефть профицит бюджета в ближайшие три года будет выше запланированного, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации. Об этом сообщает RNS.

Он отметил, что цены на нефть запланированы в бюджете примерно $63, $59, $57 за баррель, хотя консенсус-прогноз на $10 выше.

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«Поэтому тот профицит, который заложен, он будет больше существенно, и мы будем еще больше триллионов складывать в профицит», — сказал Кудрин.

По его словам, это «неизбежно нужно с учетом… защитной роли ФНБ».

Ранее Кудрин заявлял, что цены на нефть продолжат расти в ближайшие три года.