Россиянам предсказали продуктовый кризис из-за закона Яровой

К дефициту продуктов может привести законопроект, который запрещает ретейлерам возвращать поставщикам нераспроданный товар с истекшим сроком годности. Об этом пишет газета «Известия».

Как заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

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Из-за запрета на возврат товара торговым сетям придется сокращать объем заказа. Нехватка может произойти в воскресенье, так как обычно поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу.

В ассоциации напомнили, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.