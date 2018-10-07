Глава ОПЕК поблагодарил Путина

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо обратился к президенту России Владимиру Путину с благодарностью за содействие в восстановлении нефтяного рынка. Текст обращения был опубликован на странице ОПЕК в твиттере.

«Вы, безусловно, сделали основной вклад, обеспечивший успех усилий ОПЕК и стран, не являющимися членами ОПЕК, в вопросе восстановления мировой нефтяной индустрии. Это восстановление было бы невозможно без образцового лидерства, которое вы продемонстрировали, что было признано всеми акционерами в индустрии, включая страны ОПЕК и не являющиеся странами ОПЕК государства», — говорится в тексте обращения.

Баркиндо также подчеркнул, что Путин занимает пост главы государства в годы «исторической трансформации» России в глобальную державу.