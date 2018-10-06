Второе судно приступило к укладке труб «Северного-потока-2» в Германии‍

В территориальных водах Германии судно-трубоукладчик Audacia приступило к укладке участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Как отмечается, теперь работы на германском участке газопровода ведут два судна — Audacia и Castoro Dieci.

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Сообщается, что после укладки первой нитки судно вернется, а затем приступит к укладке второй нитки.

На сайте подчеркивается, что работы по уладке «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии завершатся до конца текущего года.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страны Европы поддерживают проект газопровода «Северный поток — 2».