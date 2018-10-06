Додон попросил Россию снять пошлины на сельхозпродукцию

Президент Молдавии Игорь Додон в письме попросил вице-премьера России Дмитрия Козака рассмотреть возможность снятия налоговых пошлин на некоторые категории товаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Додона, он попросил Козака рассмотреть возможность снятия таможенных пошлин с яблок, фруктов, плодоовощной продукции, консервной промышленности и винодельческой продукции.

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Он также добавил, что данные меры смогут повысить конкурентоспособность товаров из Молдавии в России.

Ранее Додон заявил, что без России Молдавия не выживет.