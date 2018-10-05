Правительство поддержало эксперимент по введению налога для самозанятых

Правительство России поддержало пакет законопроектов, предусматривающих введение в нескольких регионах налога на профессиональный доход для самозанятых лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В соответствии с законопроектами, о которых идет речь, предусматривается введение экспериментального налогового режима, который сократит налоговую нагрузку на самозанятых граждан с 13% до 4% для физических лиц и до 6% для юридических. Отмечается, что процедура регистрации налогоплательщиков будет осуществляться при помощи мобильного приложения или на сайте госуслуг.

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В пресс-службе правительства отметили, что цель этих мер — снижение налоговой нагрузки, упрощение «выхода из тени» для самозанятых граждан и увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Перейти на новый налоговый режим смогут лица, работающие без работодателя и наемных работников, чей доход составляет до 2,4 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали расширить категорию самозанятых граждан.