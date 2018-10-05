Лукашенко обвинил милицию в желании запретить продажу алкоголя по ночам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отмену запрета на ночную продажу алкоголя в Белоруссии, передает «БелТА».

«В свое время поднимался этот вопрос и я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы. Я же помню, как проводили комсомольские свадьбы «без спиртного»: ставили чайник, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели пили и улыбались во время этих безалкогольных законов», — сказал Лукашенко.

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Глава государства подчеркнул, что когда он стал разбираться, кто ввел этот запрет, выяснилось, что «милиция обратилась в правительство, и оно рекомендовало провести эксперимент».

«Какой эксперимент? Его проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это сполна попробовали. Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и так далее. Милицию я предупредил», — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что в Белоруссии нет «паленого» спиртного благодаря введении монополии на его производство и реализацию.

Ранее сообщалось, что Лукашенко распорядился отменить запрет на продажу алкоголя по ночам.