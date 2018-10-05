Минфин предложил повысить минимальные цены на два вида алкоголя

Минфин России выдвинул предложение о повышении минимальной розничной цены на коньяк и бренди, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект изменений в приказ министерства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.

В обосновании к документы говорится о необходимости индексации на уровне инфляции цен, не ниже которых осуществляются закупка, поставки и розничная продажа алкоголя крепостью выше 28%.

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В частности, предлагается увеличить минимальную розничную цену на коньяк с 371 рублz до 388 рублей за 0,5 литра, а на бренди — с 293 рублей до 307 рублей за 0,5 литра.

Ранее сообщалось, что продажи алкоголя на душу населения в России снизились.