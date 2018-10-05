АТОР: «РоссТур» в ближайшее время прекратит деятельность

Центр бронирования «РоссТур» в ближайшее время прекратит деятельность в качестве туристического оператора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

О планах «РоссТура» АТОР рассказал директор компании Александр Недополз. В АТОР добавили, что официально о своих планах «РоссТур» объявит в пятницу, 5 октября, или в понедельник, 8 октября.

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В среду, 3 октября, сообщалось, что проблемы центра бронирования «РоссТур», с которым ранее приостановил сотрудничество ряд российских туроператоров, могут быть связаны с нарушением сроков платежей.

Ранее сообщалось, что туроператор «Натали Турс» не реагирует на претензии и запросы клиентов на компенсацию средств.