РЖД задумалась над капсулами вместо полок в плацкартных вагонах

В российских поездах на смену полкам в плацкарте могут прийти капсулы. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, пишет «Российская газета».

Белозеров анонсировал появление в течение двух лет новых, более комфортных типов пассажирских вагонов. По его словам, в вагонах в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта.

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Кроме того, рассматривается создание мест капсульного типа, в которых у пассажиров будет персональное пространство. Глава РЖД добавил, что есть предложения и по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки. Что конкретно имеется в виду, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ФАС положительно отнеслись к созданию в России железнодорожного лоукостера.