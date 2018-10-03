Правительство России утвердило перенос выходных в 2019 году

Правительство России утвердило подготовленное Минтрудом постановление о переносе выходных и праздничных дней на 2019 год. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается, постановление было подготовлено в соответствии со статьей 112 трудового кодекса России и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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В документе указывается, что выходные дни 5 и 6 января, а также 23 февраля в 2019 году, которые совпадают с праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.

В 2019 году в новогодние каникулы жители России будут отдыхать десять дней — с 30 декабря по 8 января, 23 и 24 февраля, а также 8-10 марта. На майские праздники выходные запланированы с 1-5 мая и с 9-12 мая. Кроме того, россияне отдохнут 12 июня в День России и три дня в ноябре в честь Дня Народного Единства 2-4 ноября.