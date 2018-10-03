Корпорация МСП создала специальную гарантию для малого бизнеса в сфере спорта

Корпорация МСП разработала «коробочный продукт» для субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта, предусматривающий предоставление независимой гарантии Корпорации в объеме до 50% от суммы кредита, а также согарантии Корпорацией совместно с поручительством Русского географического общества для развития спорта в объеме до 75% от суммы кредита. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

«До конца 2018 года Корпорация МСП и Минспорта России планируют проведение отбора проектов, реализуемых субъектами МСП в сфере физической культуры и спорта, в целях оказания финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы», а также организацию семинаров для предпринимателей по участию в закупках, проведение бирж контактов и др.», — указано в сообщении.

В Едином реестре субъектов МСП зарегистрированы 42,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса в сфере физической культуры и спорта. По словам главы Корпорации Александра Бравермана, по линии господдержки МСП в этой отрасли получили кредитно-гарантийную поддержку на 828 млн руб. Объем закупок компаний с госучастием у таких предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на сентябрь составил 3,17 млрд руб.