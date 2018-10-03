Белый дом отреагировал на статью NYT о налоговых махинациях Трампа

Представитель Белого дома Сара Сандерс опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что президент страны Дональд Трамп якобы нелегально получил наследство от своего отца. Об этом сообщает The Washington Examiner.

По словам Сандерс, служба внутренних доходов страны изучила указанные в публикации сделки и одобрила их «много десятков лет назад».

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«Фреда Трампа (отец Дональда Трампа. — Газета.Ru) нет уже около 20 лет, и грустно наблюдать эти вводящие в заблуждение нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной New York Times», — сказала Сандерс.

Ранее сообщалось, что налоговый департамент изучает обвинения, изложенные в статье New York Times.