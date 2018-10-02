NYT обвинила Трампа в нелегально полученном наследстве

Президент США Дональд Трамп получил наследство от своего отца Фреда Трампа незаконным путем, пишет The New York Times.

В издании, в частности, указали на то, что глава государства получил не менее $413 млн в сегодняшних ценах путем уклонения от налогов, когда Трамп участвовал в налоговых схемах 1990-х годов, «среди которых были случаи прямого мошенничества».

Как сообщает издание, среди прочего, президент создал подставную фирму, через которую провел миллионы долларов, полученные от родителей, а также помог своему отцу неправомерно списать миллионы долларов с налогообложения.