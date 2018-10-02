В отношении министра юстиции Украины открыли уголовное производство

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о начале уголовного производства по факту возможного декларирования министром юстиции страны Павлом Петренко недостоверной информации, передают «Украинские новости».

Отмечается, что в электронной декларации министра за 2017 год не указано наличия собственного жилья и сказано, что Петренко живет в арендованном. В то же время, стало известно, что племянница Петренко стала владелицей двух квартир в элитных жилых комплексах и автомобиля Lexus NX200, после его назначения.

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Сообщается, что племянница министра не живет ни в одной из записанных на ее имя квартир, а проживает в квартире, принадлежащей ее матери.

Ранее суд на Украине приказал открыть дело против министра юстиции страны.