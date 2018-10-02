Эксперты спрогнозировали рост рынка 3D-технологий в России

Российский рынок аддитивных технологий в этом году может превысить 6 млрд руб. Об этом заявлено на конференции, организованной Институтом легких материалов и технологий (ИЛМиТ) совместно с НИТУ «МИСиС», говорится в сообщении РУСАЛа, который, в частности, производит сплавы и материалы для 3D-печати.

По экспертным оценкам, ежегодный рост рынка в России (объем в прошлом году -5,3 млрд руб.) составляет 20%.

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«Всего за два года активной работы в ИЛМиТ разработаны сплавы для 3D-печати с уникальным комплексом свойств. Совместно с ОК РУСАЛ мы работаем над дальнейшим расширением линейки продукции и совершенствованием инжиниринговых решений для аддитивного производства, которые, в первую очередь будут востребованы в авиакосмической отрасли», – рассказал директор по науке ИЛМиТ Роман Вахромов.

По данным ассоциации Wohlers, которая объединяет производителей 3D-принтеров, технологий и услуг, в этом году мировой рост рынка аддитивных технологий прогнозируется на уровне 21% до $7,3 млрд. По оценкам, представленным на конференции, к 2025 году такие технологии вытеснят традиционные при изготовлении 25% деталей в авиакосмической отрасли и до 50 % деталей, получаемых точной штамповкой в высокотехнологичных отраслях машиностроения.

«Снижение себестоимости, обеспечение возможности изготовления деталей и их оперативной замены в космосе – это те вопросы, в которых аддитивные технологии могут быть решающим звеном для прогресса российской науки», – полагает технический директор РУСАЛа Виктор Манн.