Доллар впервые с августа опустился ниже 65 рублей

Доллар впервые с августа торгуется дешевле 65 рублей на фоне сообщений о дорожающей нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» к 22.25 (мск) снижался на 59 коп. — до 64,95 рубля, курс евро — на 89 коп. — до 75,21 руб.

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Цена на нефть марки Brent в понедельник, 1 октября, превысила $85 за баррель впервые с ноября 2014 года.

По данным торгов, стоимость нефти вечером растет на 3%, до $85,19 за баррель по марке Brent, обновляя максимумы с ноября 2014 года.

Ранее стало известно, что в Минэкономразвития предсказали снижение курса доллара в октябре-декабре.