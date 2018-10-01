Цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 2014 года

Цена на нефть марки Brent в понедельник, 1 октября, превысила $84 за баррель впервые с 10 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,61%, до $84,05 за баррель.

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Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась при этом на 1,49%, до $74,36 за баррель.

Официальный курс евро к руб., установленный ЦБ России на вторник, снизился на 24,17 коп. — до 75,99 руб., курс доллара уменьшился на 1,6 коп. — до 65,5745 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, 2 октября, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 11,8 коп., составив 70,26 руб.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent 25 сентября превысила $82 впервые с ноября 2014 года.