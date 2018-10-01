Россиян будут автоматически подключать к системе накопления пенсии

Минфин и Центробанк определились с системой подключения граждан к системе накопления пенсии, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что система будет базироваться на 158 статье Гражданского кодекса «Форма сделок», один из пунктов которой гласит, что молчание приравнивается к согласию на сделку, предусмотренную законом или соглашением обеих сторон.

Граждан будут автоматически подключать к системе отчислений в Индивидуальный пенсионный капитал, для отказа от этого необходимо будет написать заявление.