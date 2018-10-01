WP: Канада согласилась присоединиться к торговой сделке Трампа

Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению, о котором США и Мексика объявили в прошлом месяце, сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что соглашение, вероятно, будет заключено в течение 60 дней и в 2019 году Конгресс США начнет работать в рамках этого формата. Переговоры об актуализации соглашения по североамериканской зоне свободной торговли велись в течение последних нескольких месяцев.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп оскорбил премьер-министра Канады Джастина Трюдо на глазах у всего мира.