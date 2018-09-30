Египет заявил о полном самообеспечении газом

Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла заявил, что руководство страны приняло решение об отказе от импорта газа в связи с выходом добычи газа в стране на достаточный уровень для самообеспечения, передает Reuters.

«С последней партией сжиженного природного газа, которая была поставлена в Египет на прошлой неделе, мы объявляем об отказе от импорта газа», — сказал аль-Тулла.

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По его словам, теперь страна планирует стать региональным центром торговли сжиженным природным газом, так как за последние годы на ее территории были открыты крупные месторождения.

Ранее сообщалось о снижении транзита российского газа через Украину.