Украину сочли важной для Запада из-за растущего влияния Китая
В Польше рассказали, почему Украина так важна для Запада. Об этом заявил замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий в интервью PAP.
По его словам, в то время как растет влияние Китая в мировой торговле, Украина и Польша способны обеспечить сырьем рынки западных стран.
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Цихоцкий также рассказал, что Варшава прикладывает серьезные усилия, чтобы помочь Киеву в интеграции с Западом.
«В связи с этим внутренние реформы на Украины имеют ключевую важность, и они не должны задерживаться из-за вооруженного конфликта на востоке или конфликта идентичности на западе», — добавил дипломат.
Ранее Варшава возмутилась высказывание посла Украины в Польше.