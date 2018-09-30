Украину сочли важной для Запада из-за растущего влияния Китая

В Польше рассказали, почему Украина так важна для Запада. Об этом заявил замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий в интервью PAP.

По его словам, в то время как растет влияние Китая в мировой торговле, Украина и Польша способны обеспечить сырьем рынки западных стран.

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Цихоцкий также рассказал, что Варшава прикладывает серьезные усилия, чтобы помочь Киеву в интеграции с Западом.

«В связи с этим внутренние реформы на Украины имеют ключевую важность, и они не должны задерживаться из-за вооруженного конфликта на востоке или конфликта идентичности на западе», — добавил дипломат.

Ранее Варшава возмутилась высказывание посла Украины в Польше.