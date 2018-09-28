В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сухариков в школах

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков на территориях школ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка», — сказал Огуль.

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Он также подчеркнул, что появление ожирения у детей во многом зависит от пищевого поведения взрослых.

По словам Огуля, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой запрет гаджетов в школах.